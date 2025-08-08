Le fabricant chinois Xiaomi a détrôné Apple de la deuxième place du marché européen des smartphones au deuxième trimestre 2025. Cette redistribution des cartes vient fatalement chambouler la hiérarchie établie sur le Vieux Continent.
Le marché européen des smartphones a visiblement rencontré quelques perturbations lors du deuxième trimestre 2025. Un graphique diffusé sur le sous-forum Poco Phones de Reddit, qui attribue ces données au cabinet d'analyse Canalys, révèle un changement important dans le classement des principaux fabricants. Tandis que Samsung conserve la tête, Xiaomi est parvenu à s’emparer de la deuxième place, reléguant Apple à la troisième position pour la première fois depuis longtemps.
Samsung, Apple, Xiaomi : un bouleversement dans le trio de tête
Le rapport en question dresse un tableau plutôt contrasté du marché des smartphones en Europe durant le deuxième trimestre de l'année. Si Samsung demeure en tête du classement, détenant 31 % des parts de marché, la firme coréenne a toutefois enregistré un recul de 10 % sur un an. Apple, quant à elle, se retrouve en troisième position avec une part de marché de 21 % et une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. Comme très justement souligné par nos confrères de Neowin, l'écosystème de la Pomme ne semble plus avoir autant d'influence qu'autrefois sur le marché européen.
À l'inverse, Xiaomi a affiché une croissance remarquable, se hissant à la deuxième place du podium avec 23 % des parts de marché, soit une progression de 11 % sur un an. Ce résultat place l'entreprise chinoise comme la seule à connaître une telle évolution parmi les principaux fabricants de smartphones. Dans le reste du classement, Realme a également connu une croissance de 5 % sur un an, et a conservé sa cinquième place avec 4 % des parts de marché.
Le plus grand perdant de ce trimestre est Lenovo, qui commercialise les appareils sous la marque Motorola, et qui a subi une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente.
Les raisons du succès de Xiaomi en Europe
En l'état, l'absence de données détaillées dans le rapport de Canalys ne permet pas d'identifier précisément les causes de ces évolutions. Cela étant, le succès grandissant de Xiaomi sur le territoire européen peut en partie s'expliquer par sa politique de prix plus accessible que celles de la concurrence, au-delà même de la qualité incontestable de ses produits. Il est également plausible que la croissance de Xiaomi se fasse au détriment d'autres marques logées sur le même segment, comme Motorola, qui vise une audience similaire.
Une chose est sûre : le déclin d'Apple et Samsung en Europe au deuxième trimestre de l'année contraste avec la forte progression de Xiaomi. Malgré ces données, cela n'a pas empêché la firme de Cupertino de performer, cette dernière ayant amplement dépassé les attentes et réalisé un trimestre record lors de son dernier exercice fiscal.