Le rapport en question dresse un tableau plutôt contrasté du marché des smartphones en Europe durant le deuxième trimestre de l'année. Si Samsung demeure en tête du classement, détenant 31 % des parts de marché, la firme coréenne a toutefois enregistré un recul de 10 % sur un an. Apple, quant à elle, se retrouve en troisième position avec une part de marché de 21 % et une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. Comme très justement souligné par nos confrères de Neowin, l'écosystème de la Pomme ne semble plus avoir autant d'influence qu'autrefois sur le marché européen.

À l'inverse, Xiaomi a affiché une croissance remarquable, se hissant à la deuxième place du podium avec 23 % des parts de marché, soit une progression de 11 % sur un an. Ce résultat place l'entreprise chinoise comme la seule à connaître une telle évolution parmi les principaux fabricants de smartphones. Dans le reste du classement, Realme a également connu une croissance de 5 % sur un an, et a conservé sa cinquième place avec 4 % des parts de marché.

Le plus grand perdant de ce trimestre est Lenovo, qui commercialise les appareils sous la marque Motorola, et qui a subi une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente.