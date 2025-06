On peut noter la toujours bonne performance de l'iPhone 16 Pro Max, qui était déjà le second smartphone le plus vendu de la planète l'an dernier, et qui le reste en ce début d'année. A contrario, l'iPhone 16 Plus performe relativement beaucoup moins bien que les autres modèles de la gamme, ce qui justifie le choix d'Apple de s'en débarrasser, pour laisser place au futur iPhone 17 Air.

Si Apple domine clairement le classement, on peut tout de même observer que Samsung ne s'en sort pas trop mal en plaçant quatre appareils dans ce top 10, dont trois milieu de gamme, aux côtés de son smartphone le plus puissant à l'heure actuelle : le Galaxy S25 Ultra. Ce dernier, s'il est toujours dans le classement des 10 smartphones les plus vendus au monde, « perd [tout de même] deux rangs par rapport à son prédécesseur », comme le note Research Counterpoint. Xiaomi se signale enfin en étant le seul constructeur à pouvoir se placer entre les deux géants du milieu, avec son Redmi 14C 4G.