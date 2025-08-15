Publiée cette semaine, la beta 6 d'iOS 26 apporte pour la première fois depuis plusieurs années des changements aux animations de lancement d'applications du Springboard (l'application chargée de gérer l'écran d'accueil d'iOS). D’après le site 9to5Mac, la différence de temps n’est que d’environ 150 millisecondes. Pourtant, les applications s’ouvrent désormais plus rapidement et adoptent un effet de « wrap » comparable à celui observé lors de la réduction des fenêtres dans le dock sur macOS.

Sur iOS 26 bêta 6, les apps remplissent dorénavant 90 % de l’écran pendant que l’ancienne version n’en couvrait approximativement que la moitié au même moment. De toute évidence, le résultat est avant tout esthétique, mais il donne malgré tout l’illusion d’un système d'exploitation plus fluide, notamment sur les appareils plus anciens.