Apple ajuste discrètement iOS 26 pour donner un nouveau souffle aux anciens iPhone. L’entreprise mise sur une astuce logicielle pour offrir une sensation de vitesse aux utilisateurs de modèles datant déjà de quelques années.
- iOS 26 bêta 6 modifie discrètement les animations de lancement d’apps sur le Springboard, offrant un rendu visuel différent.
- Les apps s’agrandissent plus rapidement (90 % de l’écran au lieu d’environ la moitié), créant l’illusion d’un système plus fluide.
- iOS 26 sera installé sur l’iPhone 17 et proposé en mise à jour aux anciens iPhone, dont l’iPhone 11.
Alors qu’Apple mise sur le nouveau design Liquid Glass pour iOS 26, il pourrait ne s’agir que de l’un des nombreux changements apportés au nouveau système d’exploitation. Avec la bêta 6 déployée plus tôt cette semaine, l’entreprise a discrètement modifié les animations système, notamment celles liées au lancement des applications, créant une sensation de rapidité sans toucher aux performances matérielles.
- Un écran plus impressionnant que jamais
- Des performances à s'en décrocher la mâchoire
- Une partition photo impeccable
iOS 26 : un changement d'animation pour rendre les iPhone plus fluides
Publiée cette semaine, la beta 6 d'iOS 26 apporte pour la première fois depuis plusieurs années des changements aux animations de lancement d'applications du Springboard (l'application chargée de gérer l'écran d'accueil d'iOS). D’après le site 9to5Mac, la différence de temps n’est que d’environ 150 millisecondes. Pourtant, les applications s’ouvrent désormais plus rapidement et adoptent un effet de « wrap » comparable à celui observé lors de la réduction des fenêtres dans le dock sur macOS.
Sur iOS 26 bêta 6, les apps remplissent dorénavant 90 % de l’écran pendant que l’ancienne version n’en couvrait approximativement que la moitié au même moment. De toute évidence, le résultat est avant tout esthétique, mais il donne malgré tout l’illusion d’un système d'exploitation plus fluide, notamment sur les appareils plus anciens.
Votre vieil iPhone 11 va connaître une seconde jeunesse grâce à iOS 26
Pour rappel, iOS 26 sera directement préinstallé sur l’iPhone 17 et les différents modèles qui accompagneront le lancement de la gamme le mois prochain. Cependant, comme à son habitude, la firme de Cupertino proposera la nouvelle mouture de son système d'exploitation sous forme de mise à jour logicielle aux appareils plus anciens, dont l’iPhone 11, sorti en 2019. La Pomme a donc tout intérêt à proposer des améliorations pour rendre les iPhone vieillissants plus agréables à utiliser.
Quoi qu'il en soit, la marque californienne pourrait nous donner rendez-vous le 9 septembre prochain pour dévoiler ses nouveaux iPhone, bien que la date reste encore à confirmer. Cet événement sera également l'occasion de découvrir l'Apple Watch Series 11, dont les performances ne devraient pas grandement évoluer, ainsi que les très attendus AirPods Pro 3.