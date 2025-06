Fin de parcours donc pour les iPhone XS et iPhone XS Max, sortis en septembre 2019 et qui resteront bloqués à iOS 18 dès le mois de septembre prochain. Pour les possesseurs de ces appareils, nous vous conseillons de consulter notre comparatif des meilleurs iPhone pour découvrir les derniers modèles sortis, comme l'iPhone 16e, le tout dernier iPhone en date et le moins cher de la gamme aujourd'hui.

iOS 26 sera disponible en septembre 2025, en parallèle du lancement des iPhone 17, iPhone 17 Pro et du probable iPhone 17 Air.