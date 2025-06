Si vous possédez un iPhone XR, XS ou XS Max, nous avons une mauvaise nouvelle. Ces modèles, sortis en 2018, ne figureraient pas dans la liste des appareils compatibles avec iOS 26. Les smartphones avaient été initialement lancés avec iOS 12, et ont depuis reçu toutes les mises à jour annuelles jusqu’à iOS 18. Leur exclusion marquerait la fin d’un cycle de six ans de support logiciel. L'année dernière, iOS 18 n'était pas supporté par les iPhone 8 et iPhone X.

La décision pourrait encore évoluer, la version finale n’étant pas encore arrêtée. Toutefois, si l’information se confirme lors de la conférence développeurs prévue le 10 juin prochain, les utilisateurs de ces modèles devraient rester sur iOS 18 pour continuer à utiliser leur appareil et ne profiteraient pas du nouveau design attendu avec cette version et qui devrait constituer l'annonce la plus marquante de cette WWDC.

Cette décision ne serait pas forcément une surprise, si l'on regarde le calendrier habituel d'Apple. La marque de Cupertino, même si elle ne communique jamais sur ces éléments, supporte ses anciens iPhone pour une durée moyenne de six ans avant de les abandonner sur le bord de la route. Apple se concentre ensuite sur ses derniers modèles, plus puissants et à même de recevoir les dernières fonctions et nouveautés, en espérant que ses fidèles utilisateurs ne renouvellent leur ancien iPhone vers un modèle tout beau, tout neuf.

Si vous avez un iPhone plus récent, ou prévoyez de changer de téléphone dans l'année, nous vous donnons rendez-vous le lundi 9 juin à partir de 19 heures pour découvrir iOS 26 et l'ensemble de ses nouveautés.