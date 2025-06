Liquid Glass, c'est le nom dont nous allons très probablement parler beaucoup dans les prochaines semaines, puisque c'est ainsi qu'Apple a nommé le nouveau design d'iOS 26. Désormais, les boutons, menus et sélecteurs adoptent un look proche du verre pour plus de transparence et d'immersion dans le contenu, et les éléments d'interface disparaissent et apparaissent automatiquement au besoin. Un tel changement de design a pris une place importante lors de la WWDC 2025, et Apple n'a pas pris le temps d'évoquer de nombreuses nouveautés plus mineures qui arriveront pourtant sur nos iPhone d'ici quelques semaines. On vous en liste quelques-unes.