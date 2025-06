L’application de messagerie n'est plus compatible avec les iPhone tournant sous iOS 15.1 ou une version antérieure, affectant les modèles 5s, 6 et 6 Plus. WhatsApp met ainsi fin à la prise en charge des iPhone fonctionnant sous iOS 15.1 ou des versions antérieures.

Cette décision concerne principalement les iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus, qui ne peuvent plus aujourd'hui utiliser la messagerie instantanée et chiffrée du groupe de Mark Zuckerberg.

L'iPhone 5S date de septembre 2013, l'iPhone 6 et sa version Plus sont eux sortis il y a près de 11 ans, en septembre 2014. On pourrait se dire que ces smartphones sont abandonnés depuis des lustres, mais ils continuent d'être utilisés, notamment par des seniors, qui bien souvent conservent leurs anciens modèles bien plus longtemps que leurs cadets, ou encore par des enfants ou des adolescents, qui récupèrent les vieux modèles des parents en attendant d'être un peu plus grands pour obtenir un iPhone plus récent (et plus cher).

Pour eux, l'arrêt du support de WhatsApp peut devenir un vrai problème, tant la messagerie est présente dans les habitudes de communication. Il n'est pas rare qu'une famille ou un groupe d'amis ne jure que par WhatsApp pour discuter tout au long de la journée.