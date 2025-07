iOS 26, comme tous les autres systèmes d'Apple, propose le nouveau design Liquid Glass. Avec des effets de transparence, des formes arrondies et une interface plus fluide, l'idée est de donner de la profondeur à l'écran. Les icônes et widgets ont été redessinés et deviennent dynamiques, tandis que l'écran verrouillé peut désormais accueillir des effets 3D sur les photos. FaceTime s'enrichit de la traduction en direct effectuée en local, tout comme Messages qui bénéficie en plus de fond d'écrans personnalisés

L’Apple Intelligence intégrée permet des fonctions comme le résumé intelligent des messages, la réécriture assistée de textes et une version de Siri plus proactive. L’application Photos, devenue bien trop complexe pour certains, revoit sa copie avec une toute nouvelle ergonomie et la création de scènes spatiales à partir de clichés. L’app Téléphone embarque un filtre d’appels pour les numéro inconnus, mais surtout, un assistant d’attente. CarPlay, Apple Music, ou encore Plans reçoivent également plusieurs nouveautés, tandis qu'une nouvelle app centralise tous les jeux de l'utilisateur.