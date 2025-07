Si l'on doit très grossièrement résumer l'utilisation de Raccourcis, cette dernière permet d'un simple clic d'automatiser une ou plusieurs tâches à la suite pour gagner du temps et de la productivité. Vous rentrez à la maison en voiture et souhaitez afficher l'itinéraire sur Apple Plans et lancer votre playlist préférée sur Apple Music ? Raccourcis vous permet de créer un script complet pour lancer toutes ces actions via une simple commande vocale Siri.

L'outil est très puissant, mais peut rebuter le grand public. L'auteur de ses lignes confesse un manque de talent (et de patience) dans l'élaboration des scripts et n'a jamais vraiment réussi à aller plus loin qu'une ou deux actions. Fort heureusement, Apple propose une galerie de scripts prêts à l'emploi et assez utiles au quotidien Sur le web, on trouve également des galeries bien plus fournies de raccourcis à installer sur son iPhone ou sur son Mac.

En quelques années, Raccourcis n'avait pas franchement évolu, maiss Apple profite du grand coup de pinceau général que représente iOS 26 et son nouveau design Liquid Glass pour apporter une nouvelle fonction à son application : l'intelligence artificielle.