À l'instar des autres systèmes d'Apple, macOS Tahoe 26 se pare du design Liquid Glass, caractérisé par des effets de transparence, de profondeur et de reflets sur l’interface. La barre de menus devient transparente, les fenêtres flottent et les icônes adoptent une esthétique repensée, adaptable aux modes clair ou sombre. macOS apporte quelques éléments de personnalisation pour les dossiers, les icônes, les widgets et le Centre de contrôle. L’intégration de l’application Téléphone sur Mac permet de gérer appels, récents, contacts et messages vocaux, avec une synchronisation directe depuis l’iPhone. Le moteur de recherche Spotlight évolue et se transforme en centre d'actions rapides.

Parmi les autres nouveautés à tester, l’application Notes gagne en puissance avec la prise en charge du format Markdown et la possibilité de résumer automatiquement des textes. L’application Jeux centralise désormais l’ensemble des titres installés ou disponibles, et introduit des fonctionnalités comme l’incrustation d’un gameplay en direct et une meilleure intégration avec l’API Metal 4.

Côté communication, les apps FaceTime et Messages évoluent avec de nouveaux effets visuels, la gestion des sondages dans les conversations de groupe, et un système amélioré de détection du spam. D'ailleurs, dans ces deux applications, la traduction en temps réel et l’apparition de sous-titres automatiques débarquent avec un traitement effectué en local.