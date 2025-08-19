Avec iOS 26, Apple répond à une demande de longue date en ajoutant à l’app Messages un dossier dédié aux brouillons, permettant de retrouver facilement les conversations laissées en suspens.
- Apple publie la septième bêta d’iOS 26 et la quatrième bêta publique, signe d’une stabilisation avant la version finale.
- Messages reçoit un dossier « Brouillons » qui regroupe automatiquement les messages partiellement rédigés pour les retrouver facilement.
- Nouveaux filtres de tri et options (fonds d’écran, sondages, messages programmés) améliorent l’organisation des conversations.
iOS 26 avance bien. Ce lundi 18 août 2025, Apple a publié la septième version bêta du prochain système d'exploitation mobile, ainsi que la quatrième bêta publique dans la foulée, signe que le constructeur de Cupertino est de plus en plus confiant et a éradiqué la plupart des bugs et des problèmes rencontrés en début de cycle. S'il ne reste que quelques jours avant la sortie de la version finale, les ingénieurs prennent néanmoins le temps de peaufiner leur copie. Liquid Glass, le nouveau design transparent d'iOS, est sans cesse affiné, et de nouvelles options font leur apparition, comme aujourd'hui dans Messages avec un nouveau dossier pratique pour ne pas perdre une conversation en cours.
Le nouveau filtre « Brouillons » dans Messages sur iOS 26 © Mathieu Grumiaux pour Clubic
Messages a désormais une section Brouillons
L’application Messages sur iPhone s’enrichit de plusieurs outils avec iOS 26, mais c’est bien l’arrivée du dossier « Brouillons » qui marque la plus grande avancée. Jusqu’ici, un message commencé puis abandonné disparaissait dans le fil des discussions, obligeant l’utilisateur à fouiller pour le retrouver. Désormais, chaque texte partiellement écrit est automatiquement signalé et regroupé dans une section spécifique.
Le fonctionnement est simple : commencez à rédiger un message dans une discussion puis quittez l’application. Le texte en cours sera immédiatement identifié comme brouillon et le fil correspondant apparaîtra dans le dossier « Brouillons ». En ouvrant ce filtre, l’utilisateur voit défiler uniquement les conversations où des messages attendent d’être finalisés. Pour ceux qui jonglent entre de multiples échanges dans la journée (travail, famille, amis) cette fonction peut représenter un gain de temps précieux et évite les oublis.
Au-delà du confort, cette nouveauté change aussi la manière d’utiliser Messages. Il devient possible de préparer des réponses à l’avance sans craindre de les perdre, ou de rédiger partiellement un message avant de le reprendre plus tard dans de meilleures conditions. C’est un outil qui correspond aux usages actuels, où la communication se fait souvent par fragments au fil de la journée.
iOS 26 ajoute de nombreux filtres pour n'afficher que les messages dignes d'intérêt
Le dossier Brouillons s’inscrit dans un ensemble plus large : un nouveau bouton « Filtres » placé en haut à droite de l’écran. En appuyant dessus, l’utilisateur accède à diverses catégories, comme les messages classiques, les spams ou les conversations récemment supprimées. Ces filtres sont contextuels : si des messages programmés via « Envoyer plus tard » existent, un filtre spécifique s’affiche automatiquement. Idem pour les conversations non lues. Il est désormais possible de n'afficher que les messages importants, et de mettre de côté les messages commerciaux et autres « Bonjour, vous êtes chez vous ? » qui pourrissent nos boites de réception.
Messages s'enrichit également de nouvelles options avec iOS 26 comme les fonds d'écran pour égayer les conversations (comme sur WhatsApp ou Messenger) et des sondages dans les groupes pour décider facilement du prochain resto.
iOS 26 est en pleine phase de bêta et devrait être disponible pour le grand public lors du lancement de l'iPhone 17, prévu mi-septembre.