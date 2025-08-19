L’application Messages sur iPhone s’enrichit de plusieurs outils avec iOS 26, mais c’est bien l’arrivée du dossier « Brouillons » qui marque la plus grande avancée. Jusqu’ici, un message commencé puis abandonné disparaissait dans le fil des discussions, obligeant l’utilisateur à fouiller pour le retrouver. Désormais, chaque texte partiellement écrit est automatiquement signalé et regroupé dans une section spécifique.

Le fonctionnement est simple : commencez à rédiger un message dans une discussion puis quittez l’application. Le texte en cours sera immédiatement identifié comme brouillon et le fil correspondant apparaîtra dans le dossier « Brouillons ». En ouvrant ce filtre, l’utilisateur voit défiler uniquement les conversations où des messages attendent d’être finalisés. Pour ceux qui jonglent entre de multiples échanges dans la journée (travail, famille, amis) cette fonction peut représenter un gain de temps précieux et évite les oublis.

Au-delà du confort, cette nouveauté change aussi la manière d’utiliser Messages. Il devient possible de préparer des réponses à l’avance sans craindre de les perdre, ou de rédiger partiellement un message avant de le reprendre plus tard dans de meilleures conditions. C’est un outil qui correspond aux usages actuels, où la communication se fait souvent par fragments au fil de la journée.