Avec ses bugs à foison, faut-il installer iOS 12.1.2 ?

Source : Forbes

Apple rencontre de sérieux problèmes avec la mise à jour. Ce pack de correctifs, mineur dans le cycle de développement du système d'exploitation, fait l'objet de nombreuses plaintes d'utilisateurs depuis sa sortie.C'est probablement le bug le plus gênant apporté par cette mise à jour de décembre. De nombreux utilisateurs d'iPhone ont éprouvé des difficultés à se connecter sur leur réseau mobile. Le problème touche tous les modèles de la gamme, des plus anciens aux plus récents. Pour le moment, Apple ne recommande que de redémarrer l'iPhone et de mettre à jour les réglages opérateur, mais ces solutions ne semblent pas résoudre le problème pour le moment.Une autre solution serait de désactiver les appels Wi-Fi s'ils ont été précédemment activés sur le smartphone, et en dernier recours de cocher l'option 4G de « Voix et données » à « Données uniquement », afin de réutiliser ce bon vieux réseau 3G pour les appels téléphoniques.L'une des grosses nouveautés apportées par iOS 12 sont les raccourcis Siri. L'assistant d'Apple peut désormais accomplir de nombreuses actions à activer par une commande vocale à enregistrer.Sauf que depuis iOS 12.1.2, les raccourcis déjà programmés sont devenus inutilisables. Sur certains sites spécialisés dans l'actualité Apple, les astuces se multiplient pour retrouver un fonctionnement normal, comme désactiver et réactiver Siri, ou même restaurer complètement le système. Mais toutes ces solutions sont contraignantes pour le grand public, qui attend d'Apple des fonctionnalités simples qui fonctionnent immédiatement.La prudence est de mise tant cette version d'peut poser problème. Si les raccourcis Siri ne sont pas une fonctionnalité indispensable de l'iPhone, perdre la connectivité au réseau 4G peut être autrement plus grave, notamment en déplacement.Apple travaille déjà sur une prochaine mise à jour, disponible en bêta, qui devrait être disponible courant janvier. Il est préférable d'attendre cette version si jamais votre téléphone n'a pas encore effectué l'installation du système d'exploitation.