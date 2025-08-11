Apple a intégré dans iOS 17.3 une fonctionnalité de protection anti-vol baptisée « Protection en cas de vol de l'appareil » qui renforce la sécurité de votre iPhone. Cette option méconnue impose des vérifications supplémentaires pour accéder aux données sensibles lorsque votre appareil se trouve hors des lieux familiers.
- Apple a introduit la fonctionnalité « Protection en cas de vol de l'appareil » dans iOS 17.3 pour renforcer la sécurité.
- Cette protection active des vérifications supplémentaires lorsque l'iPhone est hors de ses lieux familiers habituels.
- L'option utilise Face ID ou Touch ID pour protéger les données, même si le code d'accès est connu.
Ces dernières années, Apple a mis au point diverses fonctionnalités pour protéger votre smartphone des voleurs. L'une d'entre elles a été introduite l'année dernière avec iOS 18.1 et permet notamment à votre iPhone de redémarrer automatiquement après plusieurs jours d'inactivité. Une autre fonction disponible sur iOS, et assez méconnue, permet de vous prémunir en cas de tentative d'accès frauduleux à vos informations personnelles. Celle-ci s'active automatiquement lorsque votre appareil détecte qu'il ne se trouve pas dans un environnement habituel.
Cette fonctionnalité de l'iPhone est un rempart supplémentaire contre les voleurs
Lorsque la fonction est activée, Protection en cas de vol de l'appareil met en place des points de contrôle de sécurité additionnels dans iOS. Ces mesures de dissuasion sont particulièrement utiles si la personne qui a dérobé votre iPhone connaît votre code d'accès, car la sécurité supplémentaire pourrait l'empêcher de causer des dégâts. L'une de ces mesures est la connexion biométrique unique pour accéder à des informations comme les mots de passe et les cartes de crédit stockés, grâce à Face ID ou Touch ID.
Habituellement, si la biométrie Apple échoue, il vous est demandé d'entrer votre code d'accès. Cependant, dans l'éventualité où un voleur utiliserait le code d'accès pour se connecter, Protection en cas de vol de l'appareil s'assure que Face ID ou Touch ID demeure la seule méthode d'accès.
Voici comment activer et configurer la fonctionnalité sur votre iPhone
Il existe également un délai de sécurité qui s'active lorsque votre iPhone détecte qu'il n'est pas dans un lieu habituel, comme votre domicile, votre école ou votre lieu de travail. Par exemple, si un voleur tente de se connecter à votre compte Apple alors que votre téléphone n'est pas dans un lieu familier, un délai d'une heure est imposé pour des actions comme la modification de votre mot de passe de compte. Votre iPhone exigera qui plus est une seconde connexion via Face ID ou Touch ID.
Vous pouvez aussi modifier les paramètres de Protection en cas de vol de l'appareil pour que ces étapes de connexion supplémentaires soient toujours requises, de manière à ce qu'un lieu familier n'empêche pas iOS de mettre en œuvre ces protections. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans « Réglages », de sélectionner « Face ID et code », puis de cliquer sur « Protection en cas de vol de l'appareil ». Enfin, il ne vous restera plus qu'à choisir entre l'une des deux options suivantes pour déterminer quand le délai de sécurité sera imposé : « Lorsque je ne suis pas dans un lieu connu » ou « Toujours ».