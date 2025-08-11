Il existe également un délai de sécurité qui s'active lorsque votre iPhone détecte qu'il n'est pas dans un lieu habituel, comme votre domicile, votre école ou votre lieu de travail. Par exemple, si un voleur tente de se connecter à votre compte Apple alors que votre téléphone n'est pas dans un lieu familier, un délai d'une heure est imposé pour des actions comme la modification de votre mot de passe de compte. Votre iPhone exigera qui plus est une seconde connexion via Face ID ou Touch ID.

Vous pouvez aussi modifier les paramètres de Protection en cas de vol de l'appareil pour que ces étapes de connexion supplémentaires soient toujours requises, de manière à ce qu'un lieu familier n'empêche pas iOS de mettre en œuvre ces protections. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans « Réglages », de sélectionner « Face ID et code », puis de cliquer sur « Protection en cas de vol de l'appareil ». Enfin, il ne vous restera plus qu'à choisir entre l'une des deux options suivantes pour déterminer quand le délai de sécurité sera imposé : « Lorsque je ne suis pas dans un lieu connu » ou « Toujours ».