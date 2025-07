Les vacances sont enfin arrivées, et c'est le moment de déconnecter. On ferme l'ordinateur portable, on coupe la tablette et on consulte le moins souvent possible son iPhone pour profiter du grand air. Seulement, votre iPhone, qui restera dans votre poche pour garder un contact avec vos proches durant votre séjour, peut également vous être très utile lors de votre séjour avec ces quelques options à activer sans plus attendre. Elles peuvent vous sortir du pétrin pour vous repérer dans un endroit inconnu, mais aussi prévenir immédiatement les secours en cas de danger.