La fonctionnalité initiale est exclusivement réservée à l'envoi de SMS. Mais SpaceX et T-Mobile ont spécifié que les connexions de données et les appels vocaux seraient également inclus à l'avenir. « Les images de moyenne résolution, la musique et les podcasts audio devraient fonctionner avec la constellation Starlink de génération actuelle. La constellation de prochaine génération prendra en charge la vidéo de moyenne résolution », assure Elon Musk dans une réponse à un tweet portant sur cette information.