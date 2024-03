Avec Android 15, Google veut vous permettre de communiquer avec vos proches via une connexion satellite

Les fabricants de smartphones n'auront pas besoin d'installer de modules supplémentaires sur leurs appareils, comme l'a fait Apple, car la firme de Mountain View semble avoir choisi un partenaire de choix pour déployer cette fonctionnalité : un certain… SpaceX. L'entreprise californienne se lance, en effet, dans la technologie « Direct to Cell », celle-ci permettant une connectivité mobile par satellite. Tant que les utilisateurs ont accès à un ciel bien dégagé, Starlink pourra leur offrir une connexion LTE depuis l'espace et compatible avec la grande majorité des téléphones portables que nous avons déjà dans nos poches.

Il faudra cependant attendre un peu avant d'y avoir accès. D'une part, selon Android Authority, ce nouveau service de messagerie sera certainement déployé avec Android 15, dont la sortie est prévue pour l'automne prochain. D'autre part, il faudra du temps pour que ce nouveau réseau arrive à maturité, SpaceX n'ayant envoyé ces premiers satellites d'un nouveau genre en orbite qu'au début de l'année.

De plus, l'entreprise dirigée par Elon Musk doit encore trouver des opérateurs partenaires. Pour l'instant, seul le Suisse Salt se lance dans l'aventure en Europe, et il est encore difficile de savoir à quelle vitesse les choses évolueront ailleurs sur le Vieux Continent. Google précise, par ailleurs, que l'accès au réseau LTE par satellite ne sera possible que s'il est inclus dans votre forfait mobile, un peu comme la connectivité 5G aujourd'hui.

Enfin, il faut espérer qu'Android sera compatible non seulement avec le service de Starlink, mais également avec ceux d'autres entreprises qui déploieront des systèmes concurrents ou complémentaires dans les années à venir. Réponse dans quelques semaines ou dans quelques mois.