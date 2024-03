Les Google Pixel pourraient bientôt se doter d'une fonctionnalité de SOS par satellite

Le fonctionnement de tout cela n'est pas encore très clair. Google n'a pas encore communiqué sur le sujet, et la page d'assistance liée à la fonctionnalité est également inopérante. Il est donc difficile de savoir quand et où cette dernière sera disponible. Cependant, un autre lien mène à un plan d'assurance Garmin Search and Rescue, ce qui suggère que Garmin sera le partenaire de choix de la firme de Mountain View, au moins dans certaines parties du monde.

Cela fait un peu plus d'un an qu'Apple a introduit les alertes par satellite avec son iPhone 14. La fonctionnalité s'est déjà avérée utile, sauvant notamment la vie d'une femme et de son chien. Les utilisateurs d'Android n'ont cependant pas totalement été délaissés entre-temps, puisque Motorola propose depuis plusieurs mois le Defy Satellite Link, un accessoire capable de se connecter à un smartphone via Bluetooth. Toutefois, avec un prix avoisinant les 200 euros, les possesseurs de Pixels pourraient bien faire preuve de patience avant de se l'offrir. Histoire de voir si Google ne met pas trop de temps à rendre la fonctionnalité opérationnelle, l'entreprise semblant être sur la bonne voie après tout.