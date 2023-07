À moins de 200 €, ce petit boîtier vous permet de communiquer par satellite où que vous soyez

Comme le relève l'entreprise Starlink, de nombreux endroits du globe souffrent d'une couverture cellulaire insuffisante, voire absente. La communication seule devient alors un défi technologique à elle seule. L'entreprise Motorola, grâce à ce petit boîtier, vous donne la possibilité de rester connecté en passant par les satellites, et donc de contourner les problèmes de couverture cellulaire. Le dispositif est compatible avec iOS et Android et n'est pas franchement cher pour qui en trouve l'usage.