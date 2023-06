Explorateur de l'extrême ou amateur de fitness, Garmin a de nouvelles montres à vous proposer, mais elles ne sont pas données

Les aventuriers parmi vous pourront compter sur la présence d'une lampe de poche intégrée, tandis que les sportifs pourront quant à eux profiter de nouvelles données liées à leurs activités. Que vous pratiquiez du foot, des sports de raquette ou bien de la course à pied, vous pourrez suivre vos performances grâce à l'intégration de nouvelles mesures avancées. Comme habituellement avec les montres Garmin, vous pourrez également compter sur une batterie longue durée et un design robuste pensés pour vous accompagner durant vos activités sportives et vos explorations (nocturnes).