L'application Sécurité vous permet d'envoyer des messages d'urgence (le partage de position est possible uniquement si vous êtes connecté à internet). En cas d'accident ou d'agression, il sera possible d'activer cette fonctionnalité en cliquant 5 fois d'affilée sur le bouton d'alimentation de votre téléphone et en faisant un appui long sur un cercle rouge à l'écran (le SOS peut aussi se lancer à la fin d'un compte à rebours de 3 secondes). Les secours et vos contacts d'urgence seront alors alertés et recevront votre localisation.