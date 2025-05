Cette évolution s'accompagne dans un premier temps d'un élargissement des fonctionnalités et d'une ouverture aux fabricants tiers, permettant aux utilisateurs Android de bénéficier d'un écosystème de localisation plus complet qu'auparavant. Les partenariats établis couvrent dorénavant des domaines divers et variés, allant des bagages intelligents aux équipements sportifs. À titre d'exemple, les voyageurs pourront à présent profiter des intégrations avec des marques de bagages comme July et Mokobara, offrant ainsi une « recherche de bagages intégrée ».

Plus important encore, de « nouvelles fonctionnalités de localisation à proximité grâce aux étiquettes compatibles UWB » arriveront plus tard ce mois-ci. Le Moto Tag de la marque Motorola sera d'ailleurs l'un des premiers dispositifs à pouvoir en profiter.