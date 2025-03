L'interface de l'outil a été totalement remaniée. Auparavant, en lançant l'application, on accédait en plein écran à la liste d'appareils en notre possession (téléphones, tablettes, montres connectées, écouteurs ou traqueurs). Désormais, on a un écran partagé : une carte est disponible dans la partie haute et la liste des appareils est visible dans la partie basse. La taille des icônes a été réduite et il est possible de filtrer les éléments, en faisant remonter les membres de sa famille, par exemple.