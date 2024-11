Google Lens permet de copier toutes sortes de textes, imprimés, mais aussi (et surtout) manuscrits, et de les transférer vers votre ordinateur par votre compte Google (il faut aussi avoir accès au navigateur Chrome). Pour cela, cliquez sur l'icône des trois petits points et sélectionnez l'option « Copier vers l'ordinateur ». Vous recevrez alors une notification permettant d'accéder au texte dans votre presse-papiers.