Si la fonctionnalité est bel et bien intégrée dans Android 16, elle n’est pas encore active. Le système doit encore être adapté pour produire et distribuer ces nouveaux fichiers via le Play Store. En effet, le géant de Mountain View doit configurer sa boutique pour générer ces artefacts d'application grâce à dex2oat, puis parallèlement les proposer aux fichiers APK lors de l'installation des applications sur les appareils Android 16.

Notez que la mise en place de cette infrastructure, ainsi que son déploiement, demandera probablement du temps. De plus, la firme américaine pourrait tout d'abord, selon nos confrères d'Android Authority, proposer cette option de manière facultative, notamment parce qu'elle augmente la quantité de données que les utilisateurs doivent télécharger.