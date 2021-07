Android 12 : il sera possible de lancer un jeu alors que son téléchargement n'est pas fini

Android 12 introduira ce que la firme de Mountain View appelle le « Play as you download ». Le nom est limpide, cette option permet tout simplement de lancer rapidement un jeu du Play Store qui n'est pas installé sur son smartphone ou sa tablette et de jouer alors même qu'il est en train de se télécharger.

En guise de démonstration, Google a pris l'exemple du jeu Touchgrind BMX , qui pèse 127 Mo. À environ 20 % de son téléchargement, le titre est devenu jouable : pas besoin d'attendre de longues secondes voire minutes pour lancer une partie.

Cette fonction permet de télécharger en priorité les éléments indispensables au bon fonctionnement du jeu, puis de s'attaquer ensuite en arrière-plan aux ressources plus optionnelles : textures haute résolution, cinématiques… Un principe que l'on connait bien depuis des années sur PC et console et qui permet de pouvoir profiter d'un jeu avant d'avoir téléchargé l'ensemble des dizaines de Go nécessaires.