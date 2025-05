Squeak

Sur mon smartphone c’est séparé en deux endroits : soit dans les paramètres de notification (mode ne pas déranger, avec exceptions etc.), ou dans « Bien-être numérique » où là il y a le mode concentration.

Effectivement il existe plein de fonctionnalités pour maîtriser ses notifications et éviter toute distraction, moi j’utilise le mode « Ne pas déranger » quand je suis au travail ou simplement envie de regarder un film, être tranquille. Plus de notifications, plus d’appels de démarchage qui passent systématiquement en silencieux et une sensation de liberté bien plus grande.

On ne se rend pas toujours compte de l’impact de ces multiples points de notification sur la productivité, la créativité, et dans certains cas même, la santé mentale. C’est bénéfique de prendre le temps de configurer tout ça et retrouver cette sensation de ne plus être harcelé par son téléphone.

Pour les plus jeunes, ça peut sembler vraiment aberrant, mais les gens qui ont connu les années sans smartphone c’est un vrai retour aux sources. Et ça, ça fait du bien.