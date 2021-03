Vous pouvez personnaliser les boutons de la barre de statuts sur Android

Fondée en 2004, la société Hostinger est originaire de Kaunas en Lituanie. En octobre 2010, l'entreprise revendique un million d'utilisateurs, et la marque éponyme est lancée l'année suivante. En 2014, elle développe son marché à l'étranger et dépasse les 10 millions d'utilisateurs, avec une présence dans 39 pays. Réputée et fiable, Hostinger trouve tout à fait sa place dans un classement des meilleurs hébergeurs.