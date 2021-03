Vous pouvez activer un "clavier incognito" sur Signal

Les claviers tiers sur Android et iOS sont, notamment, capables de recueillir vos données et vos habitudes d'écriture pour personnaliser leurs recommandations. Si cela peut permettre de gagner en efficacité, ça n'est en revanche pas très sécurisé, surtout si vous échangez du contenu sensible sur Signal. Heureusement, les développeurs de l'application y ont pensé :

Dans les paramètres, vous voudrez tout simplement cocher la case « Clavier incognito » dans le menu « Confidentialité »