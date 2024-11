Se faire voler son smartphone n'est jamais une bonne nouvelle, notamment à cause du nombre de données personnelles qui y sont incluses. Un voleur peut ainsi accéder à une large partie de ses informations les plus sensibles, comme des numéros de cartes bancaires, ou les plus intimes. Apple développe depuis plusieurs années divers mécanismes pour rendre la tâche des voleurs de plus en plus complexe, et éviter à ses utilisateurs de se voir subtiliser les données les plus importantes relevant de leur vie privée.