Face à la popularité des apps de messagerie, le SMS continue son déclin

Une diminution constante et importante des échanges de SMS

56 % des Français utilisent aujourd'hui les applications de messageries instantanées

Le passage du 31 décembre au 1er janvier est toujours l'occasion de ramener le dossier dusur la table. Vous le savez, le soir du réveillon, il est assez courant d'envoyer un « Short Message System » à 00 h 12 et de n'en recevoir l'accusé de réception qu'au petit matin. Mais comme le souligne l'UIT, l'agence des Nations Unies, relayée par, leur nombre diminue radicalement au fil des ans.En 2014, plus de 6 000 milliards de SMS furent échangés, contre seulement 3 000 milliards en 2016.et la tendance demeure à la baisse. En France notamment, le nombre de SMS envoyés a atteint les 184 milliards en 2017, quand il était de 200 milliards en 2015 et 2016.Mais alors que se passe-t-il ? Nous n'écrivons plus et passons uniquement des appels ? Les crampes dans les mains se multiplient-elles avec le réchauffement climatique ? Évidemment, c'est non. L'autre usage principal du mobile (l'appel) reste stable. En réalité, il faut accuser. Bouh, les vilains !Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Signal, Line, Skype, et même Steam ou Discord sont autant de responsables de l'agonie du SMS. L'envoi de messages écrits via les différentes applications de messagerie instantanée, qui gagnent en fonctionnalités et en notoriété, ne cesse de progresser. Selon le Baromètre du numérique 2017,, et parmi eux,Contrairement aux SMS, ces messageries sont intégrées à des services qui regroupent plusieurs fonctionnalités pratiques et addictives. Mais surtout,(« gratuit » après paiement de votre box internet ou votre forfait mobile), alors queparfois bien désagréables s'appliquent selon le pays d'où vous envoyez