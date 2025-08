Dans le mail, partagé sur les réseaux sociaux, on apprend que Free considère que « face à l'évolution des usages numériques et de nos infrastructures, le service Free WiFi est devenu obsolète. » Pour Free, ses abonnés bénéficient aujourd'hui d'une bonne connectivité 4G et 5G « partout en France. »

Ce n'est par ailleurs pas le seul service stoppé par Free. Le géant des télécoms a aussi mis fin à son service Femtocell, qui consistait en un boîtier permettant de créer un réseau mobile en local, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité des appels. Au vu de l'évolution du réseau internet, on imagine que peu de clients devraient se plaindre de ces décisions. Et vous, qu'en pensez-vous ?