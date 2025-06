L'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, a reçu le mois dernier le nouveau contrat d'itinérance scellé entre Free Mobile et Orange, valable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Cet accord permet à Free Mobile de continuer à utiliser les réseaux 2G et 3G d'Orange pendant leur phase d'extinction progressive, au-delà de l'année en cours. L'autorité de régulation dit ce mardi examiner à présent les conditions de ce partenariat, qui accompagne la transition technologique du secteur mobile français.