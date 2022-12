Itinérance 3G entre Free et Orange : c'est vraiment reparti... et jusqu'en 2025

En dépit des taquineries respectives auxquelles ils se livrent depuis quelques années (entre dirigeants plus particulièrement), Orange et Free Mobile sont unis depuis 2011 par un contrat d'itinérance qui permet aux abonnés Free Mobile vivant dans des zones non couvertes par l'opérateur de Xavier Niel, de bénéficier d'une connexion mobile, aussi faible soit-elle (384 Kbit/s en upload et en download depuis 2020), connexion assurée par Orange.