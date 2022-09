Contrat d'itinérance entre Free et Orange : c'est reparti jusqu'en 2025 ?

Attention : sujet sensible dans le monde des télécoms, l'itinérance mobile. Le régulateur du secteur, l'ARCEP, indique avoir reçu durant l'été un nouvel avenant prolongeant le contrat d'itinérance 2G et 3G conclu entre Orange et Free de trois années supplémentaires. Évidemment, la nouvelle ne doit pas être accueillie avec le sourire du côté de Bouygues Telecom et SFR, qui avaient attaqué ce même contrat d'itinérance devant le Conseil d'État, avant d'être déboutés en fin d'année dernière par la juridiction administrative.