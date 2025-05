Bombing_Basta

Ça fait des années, qu’on sait la fin prochaine de ce réseau, avec même la date précise.

Et pendant tout ce temps ils n’ont rien fait, à part se dire « pas grave quand l’échéance arrivera on chouinera »…

Fuck !

Y’a plein de pays où ça fait longtemps que ce réseau est coupé et les gens n’ont plus que la 4 et 5G.

Les pleureuses ça va bien 5 minutes…

alors que les technologies de communication évoluent désormais à un rythme effréné

Euuu, ça a combien d’années la 2G déjà ?