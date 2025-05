L'ARCEP fixe donc une date butoir commune au 4 août 2025 pour les obligations les plus récentes. Cette mise en demeure formelle ouvre la voie à des sanctions financières en cas de nouveau manquement constaté. Pour les sites plus anciens, certains délais sont encore plus courts, notamment pour Orange et Bouygues Telecom, qui ont des obligations de déploiement à six mois.