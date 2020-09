L'État donne 2 ans aux opérateurs télécoms pour améliorer la couverture 4G de 239 zones

En janvier 2018, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et le gouvernement officialisait les engagements pris par les opérateurs pour renforcer et accélérer la couverture mobile des territoires. C'est ce que l'on appelle le New Deal Mobile. Les opérateurs sont, depuis, juridiquement engagés d'investir plusieurs milliards d'euros dans le développement du réseau 4G français.