L'opérateur Bouygues Telecom va retirer 3 000 de ses antennes Huawei d'ici 2028

Bouygues Telecom semblait presque être entré en guerre froide avec le gouvernement il y a encore quelques semaines, lorsque celui-ci avait fait savoir aux opérateurs que les autorisations délivrées pour l'installation d'antennes 5G notamment ne vaudraient que pour une durée de huit (jusqu'en 2028) et qu'elles seraient non-renouvelables pour le cas de Huawei. Finalement, l'opérateur abdique et ne crie plus au scandale. Tout ça pour ça donc ?