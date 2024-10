Sans mise à jour technologique, les ascenseurs pourraient ne plus être conformes aux réglementations et présenteraient alors un risque de sécurité majeur, et c'est bien ce qui inquiète la Fédération des Ascenseurs. L'organisation professionnelle des ascensoristes nous dit, dans un communiqué transmis à la rédaction ce mardi 8 octobre 2024, qu'environ 232 000 systèmes en 2G et 58 000 en 3G doivent être remplacés à ce jour. On parle ici de près de 50% du parc ascenseur du pays.