Fin de la 2G et 3G : après SFR et Orange, au tour de Bouygues d'annoncer ses dates

Bouygues Telecom va donc mettre un terme à ses anciens réseaux 2G et 3G. Le directeur de marché BtoB de l'opérateur mobile, Jean-Christophe Ravaux, a donné l'information à nos confrères d'Usine Digitale et a annoncé que le réseau 2G serait désactivé en 2026. Les antennes 3G seront, quant à elles, mises hors service 3 ans plus tard, en 2029.

Les fréquences libres seront réattribuées sur les fréquences 4G et 5G de l'opérateur, permettant ainsi de décongestionner un réseau déjà bien encombré et de couvrir davantage les zones rurales.

Ces quelques années de délai permettront aux entreprises utilisant le réseau 2G de l'opérateur de s'adapter et de modifier leur équipement. M. Ravaux rappelle dans cet entretien que Bouygues Telecom est l'opérateur numéro 1 chez les fabricants d'ascenseurs, et ses fréquences 2G sont utilisées pour les appels d'urgence. Des opérations de maintenance et de mises à jour pour changer les cartes SIM et les équipements réseau devront donc être effectuées, d'où l'annonce anticipée de cet arrêt.