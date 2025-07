La libération du spectre 2G permettra, et c'est une aubaine pour les opérateurs, d'optimiser les performances 4G et 5G, plus sûres et économes. « On va réutiliser le spectre avec des technologies 4G et 5G, ce qui va permettre d'améliorer la capacité de ces réseaux-là », promet Anne-Flore Roger. La 3G suivra le même chemin dans un peu plus de trois ans, avec un piège supplémentaire, celui des smartphones 4G non compatibles VoLTE (les appels vocaux qui passent par le réseau 4G directement), qui basculent jusqu'à maintenant automatiquement en 3G pour les appels vocaux.