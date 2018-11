26 millions de SMS exposés : l'authentification à double facteur remise en cause

Des millions de SMS contenant des données sensibles

Les failles de l'authentification à deux facteurs

Le serveur en cause appartient à la société Vovox, située à San Diego, en Californie. Après avoir été alertée par TechCrunch , l'entreprise a déconnecté la base de données, mais le mal était peut-être déjà fait. Et les répercussions ont pu aller au-delà de la découverte de votre heure de rendez-vous chez le coiffeur.De nos jours, nombreuses sont les entreprises à recourir au SMS pour des raisons de sécurité. Par exemple, elles peuvent vous envoyer une clé pour réinitialiser votre mot de passe ou vous demander une: une partie via votre mot de passe, l'autre via un code reçu par texto. Et c'est dans ce type de situation qu'intervient un acteur comme Vovox. Il joue alors le rôle d'intermédiaire entre l'entreprise commanditaire et l'opérateur mobile, pour que le message soit envoyé.En l'occurrence, le problème de la base de données est qu'elle était aisément accessible à tout utilisateur un peu débrouillard, d'autant qu'aucun mot de passe ne protégeait le serveur. Au moment de sa fermeture, elle contenait pas moins deconsultables par n'importe qui, avec pour chacun le texte, le destinataire, son numéro, ou encore le client expéditeur. Dans le lot, TechCrunch a notamment repéré un mot de passe Badoo envoyé tel quel, des messages d'authentification à double facteur de Google, des rappels concernant des rendez-vous médicaux...L'authentification à deux facteurs est censée fortement diminuer les risques de se faire pirater son compte. Mais avec une telle faille de sécurité, il est permis de s'interroger. Car, dans ce cas, un utilisateur malveillant, ayant connaissance de votre mot de passe, aurait très bien pu intercepter le SMS vous étant destiné, pour accéder à votre compte bancaire, par exemple.C'est pourquoi certaines entreprises ont désormais recours à, comme Google Authenticator ou 1Password. Il s'agit d'applications autonomes qui ne demandent aucune information sensible pour fonctionner. De plus, elles sont utilisables même sans capter de réseau mobile.Ce n'est donc peut-être pas la fin de la méthode d'authentification à deux facteurs, mais elle gagnerait sans doute à s'éloigner du SMS.