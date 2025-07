L’offre Proton Mail Essentials s’adresse aux petites équipes qui souhaitent une messagerie sécurisée, avec 15 Go de stockage par utilisateur, jusqu’à 10 adresses e-mail et la gestion de 3 domaines personnalisés. Proton Mail Professional est conçue pour des besoins plus avancés : elle propose 50 Go de stockage par utilisateur, jusqu’à 15 adresses e-mail et la gestion de 10 domaines personnalisés, ainsi que des outils de gestion administrative renforcés.

De son côté l'abonnement Proton Pass Essentials permet aux petites équipes de gérer de façon sécurisée mots de passe, notes et cartes bancaires, avec un stockage illimité, des applications sur tous les appareils, le partage sécurisé, un générateur de mots de passe, la surveillance du dark web et la prise en charge des passkeys, le tout avec un chiffrement de bout en bout. Les entreprises plus importantes se tourneront vers Proton Pass Professional qui ajoute des journaux d’activité détaillés, la gestion des accès via SSO et SCIM, des politiques personnalisables, la protection Sentinel, l’intégration SIEM, les pièces jointes sécurisées et un contrôle administratif renforcé.

L’initiative EuroStack regroupe quelque 250 entreprises parmi lesquelles nous retrouvons Airbus, bpifrance, Ecosia, Ionos, OVHcloud ou encore NextCloud.