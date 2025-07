Proton Pass développe une interface en ligne de commande (CLI) destinée aux développeurs et équipes techniques. Cette solution permettra d'accéder aux identifiants directement depuis le terminal, d'automatiser la création et la mise à jour d'éléments, et d'intégrer Proton Pass dans les workflows de développement et pipelines CI/CD.

La fonctionnalité d'accès d'urgence proposera de désigner des contacts de confiance pouvant accéder aux coffres-forts en cas de nécessité. Notons aussi une vraie prise en charge des cartes de crédit ; nul besoin, donc, de les stocker dans le navigateur. D'ailleurs, le système d'auto-saisie s'améliorera également pour les sites utilisant des méthodes de connexion non standard, incluant par exemple, les portails bancaires.