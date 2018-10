Messenger dévoile son nouveau design dès aujourd’hui

Un nouveau design recentré sur la discussion

Siest avant tout une application de messagerie instantanée,l'a au fil des années enrichi de nombreuses fonctions (chatbot, jeux vidéos, stories,...). Une usine à gaz qui commençait franchement à agacer ses utilisateurs, notamment les adolescents.Cette nouvelle version, déployée progressivement depuis aujourd'hui, recentre l'application vers la discussion. Il n'y a plus que trois onglets au lieu de neuf actuellement, dont celui pour la, les contacts et, qui liste tous les autres services inclus dans Messenger.Au programme également unplus en phase avec les lignes esthétiques d'Android et iOS, de nouveaux effets de couleurs pour distinguer chaque conversation et un mode sombre à venir dans les prochaines semaines. Reste à savoir si cela suffira à reconquérir un public jeune.