Telegram : le logiciel de messagerie sécurisée... fait fuiter les IP

Une faille corrigée rapidement par Telegram

Pour un service vantant les mérites de son chiffrage de bout en bout, ça la fout mal.Samedi dernier, Dhiraj Mishra, un chercheur en sécurité informatique, a dévoilé une faille dans l'application de bureau Telegram.Si les utilisateurs de l'application mobile de Telegram sont en mesure de, cette possibilité n'est pas laissée aux utilisateurs de la version de bureau.Dhiraj Mishra s'est ainsi rendu compte d'unutilisé pour les appels P2P depuis Telegram for desktop, rendant lisibles les adresses IP des utilisateurs pendant un appel. Une information des plus sensibles, qui peut mener à la localisation des personnes concernées., et a publié un correctif ajoutant la possibilité de désactiver les appels peer-to-peer depuis l'application de bureau.Dhiraj Mishra, lui, a touché une récompense de 2000 € de la part de Telegram pour sa découverte.