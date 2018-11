Bientôt des messages éphémères sur WhatsApp pour concurrencer Snapchat

Les messages éphémères arrivent dans WhatsApp

Rajeunir l'audience de WhatsApp

Source : Techcrunch

Le caractèrepostés sura fait - en partie - le succès de l'application. Alors que sur, les conversations sont amenées à rester (images, vidéos, textes), la limite dans le temps n'existe pas vraiment. Seule une option permet de « récupérer » un message jusqu'à une heure après son envoi si ce dernier n'a pas été lu. Mais on ne peut pas parler de messages éphémères...Il s'agit pourtant d'une fonction très en vogue, attendue par les utilisateurs. Instagram a notamment ajouté la possibilité d'envoyer des photos et vidéos temporaires, ou encore le rappel de messages privés pour le supprimer. Résultat, le nombre d'utilisateurs progresse. Facebook songe également à ajouter le rappel de messages pour ses utilisateurs dans Messenger . La flexibilité et la gestion de la visibilité des messages est bien le sujet du moment au sein des réseaux sociaux.Les messages qui s'effacent rapidement séduisent particulièrement les jeunes, une très grande partie de l'audience de Snap. WhatsApp, en voulant ajouter cette option, veut sans doute capter un nouveau public et rajeunir l'âge moyen de ses utilisateurs... tout en portant un coup fatal au concurrent. Problème, les messages courts et périssables de Snap sont dotés de filtres, d'images, d'éléments graphiques. La personnalisation est poussée et contribue au succès de cette instantanéité.Si WhatsApp veut vraiment s'approprier les messages éphémères, il n'est pas certain que Snap soit boudé par les utilisateurs, tant les ajouts « maison » sont nombreux. Aucune date n'a pour le moment été communiquée pour savoir quand la messagerie adoptera cette "nouveauté".