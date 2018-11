Facebook Messenger : vous pouvez maintenant « rattraper » un message

Supprimer un message envoyé dans un fil de discussion

« Si vous envoyez accidentellement la mauvaise photo ou une information incorrecte ou si vous écrivez dans la mauvaise conversation, vous pourrez corriger facilement votre message en le supprimant dans les 10 minutes après l'avoir envoyé ».

Une fonction rare sur les réseaux sociaux

Alors quepasse en version 191.0 sur iOS, il est possible de découvrir dans l'onglet nouveautés un descriptif des mises à jour qui arriveront prochainement. On apprend notamment que l'interface va être repensée, que des dégradés de couleurs vont apparaître. Surtout, on peut découvrir qu'Voici ce qui est indiqué :Désormais, si vous envoyez un message que vous regrettez, ou si vous répondez dans la mauvaise conversation, il sera possible de supprimer le message envoyé avant que votre interlocuteur ne puisse le lire.Cette fonctionnalité est pour le moment très rare sur la plupart des réseaux sociaux. Sur Instagram par exemple, il est possible de retirer un message envoyé avec Instagram Direct, mais celui-ci peut avoir déjà été vu. Dans Facebook Messenger, vous avez la possibilité d'effacer un message voire même une conversation entière, mais cette suppression n'intervient que de votre côté. Votre interlocuteur lui peut toujours consulter le fil de discussion complet.Déjà aperçue au mois d'octobre lors d'une phase de test,. Une petite avancée qui nous évoque la fonction suppression déjà présente sur WhatsApp (qui appartient à Facebook), qui permet d'agir pour effacer un message pendant une durée d'une heure.