WhatsApp entend proposer de la publicité au sein de la section Actus de son application de messagerie. Si cette dernière n'exploite pas les contenus des échanges des utilisateurs - qui restent toujours chiffrés de bout en bout - elle recueille cependant des données issues de la même personne sur les autres services de Meta comme Facebook et/ou Instagram.

Selon Politico, Meta a parlé au commissaire européen Des Hogan, responsable de la commission pour la vie privée en Irlande et chargé de faire respecter le RGPD à travers les États membres de l'Union européenne. Ce dernier affirme : "Ce nouveau produit ne sera pas lancé sur le marché de l’UE avant 2026. Nous avons été informés par WhatsApp et nous allons les rencontrer pour discuter plus en détail de toute question éventuelle."

Le commissaire à la protection des données Dale Sunderland confirme que pour l'heure aucune discussion n'a été entamé à ce stade.