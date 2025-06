La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, la CNIL, a décidé de sortir des sentiers battus en dévoilant une BD au style japonais, sous forme de manga donc. Elle a publié, lundi, le premier tome de L'Agence Privacy, intitulé « Le Réseau Fantôme », qui nous débarasse des brochures poussiéreuses et laisse place aux aventures d'Inaya et Isidore, deux enquêteurs qui démêlent les mystères du cyberharcèlement et du piratage. L'initiative vise à rendre accessible la cybersécurité aux 11-15 ans, génération ultra-connectée mais vulnérable.